Lautaro già in palla, a Lukaku serve tempo. Ma la LuLa spaventa già gli avversari

"Il belga serve pure fuori dal campo, mentre dentro ha ancora bisogno di sudare per trovare la migliore versione di sé. Il feeling con Lautaro sgorga naturale, è questione di genetica, ma per la seconda partita di fila di questa seconda vita nerazzurra Rom è rimasto all’asciutto. Il pari di Asllani è nato da un suo sinistro dopo galoppata verso la porta: a imbeccarlo il fratellino argentino, chi sennò. Segno che certe meccaniche sono ancora nella testa di Big Rom, anche se le gambe non rispondono come dovrebbero", analizza La Gazzetta dello Sport.

"La stazza XXL impone più tempo rispetto agli altri per trovare fluidità e da qui all’inizio ufficiale della stagione c’è già pronto un piano per tirarlo a lucido. L’altra metà della coppia non sembra, invece, avere gli stessi problemi di accensione del motore: Lautaro ha mostrato quasi la stessa gamba della fine della scorsa stagione. Così è stata Lu-La per 60 minuti scarsi, non abbastanza per ricordare il bagliore che fu, ma sufficienti per spaventare gli avversari", aggiunge il quotidiano.