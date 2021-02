WhoScored – Serie A, la top 11 di giornata: l’attacco è nerazzurro. I voti di Lukaku e Lautaro

Secondo WhoScored, sono due i nerazzurri meritevoli di stare nella top XI della settimana di Serie A

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono stati i grandi protagonisti dell'importante vittoria dell'Inter contro la Lazio. Il belga è stato autore di una doppietta e dell'assist per il Toro. Non è un caso che Big Rom abbia ottenuto il voto più alto nella top 11 della settimana di Serie A stilata da Whoscored. Il voto per Lukaku è 8,9, mentre per Lautaro 8,7.