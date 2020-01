Lukaku-Lautaro, nessuno come loro in trasferta: a Lecce l’Inter riparte da una certezza

L’Inter di Antonio Conte è pronta per cominciare il girone di ritorno: i nerazzurri ripartono da Lecce, battuto all’andata con un sonoro 4-0 a San Siro. Ancora una volta il tecnico interista si affiderà alla coppia d’attacco composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: i due, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, hanno avuto fin qui un rendimento incredibile in trasferta, facendo registrare numeri che nessuno, in Europa, è riuscito a pareggiare.

“In nove trasferte di campionato Lukaku e Lautaro hanno segnato 16 gol, a secco solo in due viaggi su nove (Genova con la Samp e Firenze), non si trovano coppie nei tornei continentali che abbiano fatto meglio, ritmo tenuto solo da Aguero e Sterling col il Manchester City, ma con il vantaggio di due partite in più disputate in Premier League“.