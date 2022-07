Con Lukaku si vedrà un’Inter diversa. Inzaghi dovrà fare un lavoro importante con Gosens

"L’arrivo di Lukaku porterà certamente a dover cambiare il modo di giocare per far sì che il belga riesca a sprigionare tutti i cavalli che ha nel motore. Big Rom però troverà un’Inter profondamente diversa da quella che aveva lasciato nel comparto degli esterni, fondamentali per innescarlo: con Hakimi e Perisic ormai si intendeva a occhi chiusi, mentre con Dumfries e Gosens l’intesa (ovviamente) è tutta da trovare. Andrà fatto soprattutto un lavoro importante sul tedesco che con Gasperini all’Atalanta era abituato a essere incursore e a inserirsi senza palla più che andare sul fondo e crossare a rimorchio, come faceva Perisic, un movimento che è oro per le caratteristiche del nuovo terminale dell’attacco", analizza Tuttosport.