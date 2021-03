Lukaku inarrestabile anche col Belgio, GdS: “Altra prestazione da leader”

Grazie ad un gol di Romelu Lukaku, il Belgio è riuscito ad evitare il KO contro la Repubblica Ceca: Big Rom non si ferma più

Il gigante belga dimostra ancora una volta di essere determinante per la propria Nazionale come accade all'Inter: "Con questo gol Romelu raggiunge quota 15 nelle ultime 12 partite con i Diavoli Rossi, in totale fanno 59 in 91 presenze. Applausi, anche per una prestazione ancora da leader", il commento de La Gazzetta dello Sport. Skriniar, invece, ha festeggiato il suo primo gol in Nazionale contro Malta, rimediando all'errore corale della difesa sul raddoppio dei maltesi, con il nerazzurro fuori posizione.