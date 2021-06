Leboeuf: “Lukaku-Chelsea? Sembra una maledizione. Perché è emotivo. Ma…”

L'ex difensore francese ha parlato del possibile ritorno del belga al club londinese che lo avrebbe messo nel mirino

L'ex giocatore ad ESPN ha detto: «Se ha un senso il suo ritorno? Certo che ce l'ha. Ha dimostrato di essere un grande giocatore nelle sue due stagioni all'Inter. E ama il Chelsea. Era un sogno per lui firmare per il club londinese quando era giovane, ma poi è andato due volte in prestito. Penso che forse possa essere una maledizione per lui perché è troppo emotivo, quindi non riesce ad avere successo al Chelsea. Ma potrebbe tornare secondo me, per la terza volta, e dimostrare che mi sbaglio. Gli auguro il meglio se dovesse tornare al suo ex club».