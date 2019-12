Giornata importante, quella di ieri, a casa Lukaku: Romeo, figlio del centravanti dell’Inter Romelu, ha festeggiato il suo primo compleanno. E come regalo speciale, il belga ha donato al piccolo una maglia nerazzurra con il suo nome scritto dietro. “Ora sarà pronto per la prossima partita in casa”, ha scritto poi Lukaku nella sua storia. E ora anche l’Inter ha un piccolo tifoso in più.