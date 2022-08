TS – Inter, un Lukaku mai visto. “Sta salendo di livello. E dopo il gol al Lione…”

"Dalla preparazione personale della Sardegna, alla personale sfida interista. Dalla voglia di dimostrare nuovamente il proprio valore, al primo vero gol stagionale, in amichevole, al Lione. Dall’abnegazione di dure esercitazioni senza proferire una parola, all’obiettivo di partire subito col botto. Romelu Lukaku vuole lasciare un’impronta decisa e decisiva sin dagli albori della stagione nerazzurra". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Romelu Lukaku, che punta ad iniziare bene la stagione. "Iniziare subito fortissimo con l’Inter, in un’annata dal calendario anomalo e originale, significa seguire un preciso programma, di quelli che mettono al primo posto la velocità rispetto al fondo, l’esplosività sul conseguimento graduale di una condizionale duratura per le performances sportive. Vale per Big Rom, come per i compagni di squadra, ma viste le caratteristiche fisiche del 29 enne, è chiaro che per mantenere quei 101 chilogrammi di peso forma, si debba sudare forse più degli altri. E non sgarrare. Con la consapevolezza che sino al Mondiale qatariota si andrà a tutto gas, senza possibilità di riposo o margini di errore", spiega il quotidiano.