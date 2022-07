Marani: “A Lukaku verrà chiesto di più. Vedremo come giocherà con Inzaghi”

Il giornalista ha parlato del ritorno in nerazzurro del belga che ha voluto fortemente rientrare a Milano dopo che l'esperienza al Chelsea non è stata delle migliori

Matteo Marani, a Skysport, ha parlato del ritorno di Romelu Lukaku all'Inter e ha posto due questioni. Una è sulle difficoltà che il giocatore potrebbe riscontrare tornando in un posto nel quale aveva fatto benissimo. L'altra è sul modulo con cui Inzaghi giocherà per mettere a suo agio l'attaccante.

L'operazione Lukaku sposta gli equilibri. Oltre ai gol, col suo peso, ha saputo spostare il campionato quando è stato in Italia. Non è sempre semplice tornare in un posto dove si è fatto bene. Gli verrà chiesto qualcosa di più. E poi c'è una questione tattica: con il gioco di Conte lui si esaltava perché aveva spazio e profondità, poteva diventare devastante con le transizioni. Con Inzaghi la linea dell'Inter è stata più alta rispetto a quella di Conte. Ma penso che Inzaghi troverà una soluzione. In più è arrivato il vice Brozovic e questa è stata una mossa importante, vediamo cosa succede in difesa.