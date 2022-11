Belgio, Martinez: “Lukaku? Se gioca col Marocco decide staff medico. Domani…”

Le parole del ct sulle condizioni fisiche dell'attaccante dell'Inter che è stato convocato nonostante un lungo infortunio lo abbia tolto a Inzaghi per diverso tempo

Se tutto andrà bene, con il Marocco, domenica, Lukaku sarà a disposizione del ct Martinez. Lo stesso allenatore ha spiegato che il calciatore non dà ancora garanzie da titolare, ma ha anche aggiunto: «Se giocherà contro il Marocco domenica sarà una decisione condivisa con lo staff medico. Domani (venerdì, ndr) parteciperà a una sessione completa con il resto del gruppo. Se dovesse andar bene tornerà a disposizione».

No per niente. Il gol di Michy Batshuayi è stato ben realizzato. Romelu è un attaccante eccezionale, ma Michy ha fatto un ottimo lavoro per la squadra. Quella rete era importante e ha lavorato molto duramente. Molto bene anche Loïs Openda. Sono molto soddisfatto dei miei tre attaccanti. Tutti e tre possono insegnare qualcosa.