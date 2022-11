Belgio, il ct Martinez spera in Lukaku. Ma non sarà in campo prima dell’ultima del girone

"In attesa che torni Lukaku ci pensa il suo vice, Michy Batshuayi, ma il Belgio ha il fiato corto e le idee confuse al termine del successo risicato sul Canada. Tre punti che vanno oltre i meriti di una squadra poco convincente, mai trascinata dai suoi uomini più talentuosi (e appannati) come De Bruyne, Carrasco e Hazard. Alla fine ancor più decisivo di Batshuayi si rivela l’inadeguato arbitro zambiano Janny Sikazwe, capace di sotterrare a colpi di errori la coraggiosa partita dei canadesi nel loro ritorno a un Mondiale a 36 anni di distanza dall’ultima volta", ricorda il Corriere dello Sport.

Una vera e propria maledizione perseguita il Canada al Mondiale, che già nel 1986 aveva perso le tre partite disputate e senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Ieri sera ci è mancato pochissimo, all’attivo ci sono anche le limpide palle gol sprecate da Buchanan e da Johnston, sul quale si è superato un Courtois che di gran lunga è stato il migliore dei suoi. Per il c.t. belga Martinez c’è da augurarsi che torni al più presto Lukaku per risvegliare i talenti sopiti, anche se le ultime lo danno in campo solo per l’ultima sfida del girone, quella di giovedì prossimo contro la Croazia.