Lukaku meglio anche di Ronaldo: numeri pazzeschi alla sua prima stagione con l’Inter

L’impatto di Romelu Lukaku con il calcio italiano è stato devastante: alla sua prima stagione con l’Inter, il belga ha già messo a segno 23 reti, di cui 17 in campionato. Numeri migliori anche di quelli che fece registrare Ronaldo, come ricorda Tuttosport:

“Con le sue 17 reti dopo 25 giornate, Lukaku è riuscito, per esempio, a fare meglio di Ronaldo, il Fenomeno, che nel ’97-98, nel suo campionato di debutto, segnò 16 gol nelle prime 25 gare. Poi il brasiliano concluse la Serie A a 25 reti, chissà se Lukaku avrà l’opportunità di poterlo sfidare fino in fondo. Di fatto il belga è il miglior attaccante della storia recente dell’Inter come bottino di gol nella sua stagione di esordio in nerazzurro. Solo Meazza e Nyers, ma parliamo delle annate ’29-30 e ’48-49, ovvero un altro calcio, fecero meglio nelle prime 25 giornate segnando rispettivamente 25 e 20 gol“.