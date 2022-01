Sky – Inter, parole Lukaku hanno stupito. “A gennaio non ci saranno investimenti”

L'ex centravanti dell'Inter ha parlato del suo addio all'Inter, ma un suo ritorno al momento non è un'ipotesi percorribile

Secondo Sky Sport, infatti, "L'Inter si appresta ad affacciarsi nel calciomercato invernale con uno occhio puntato sulla situazione al Chelsea: le parole di Romelu Lukaku hanno stupito tutti e il club nerazzurro sta alla finestra per monitorare che i rapporti tra Big Rom e il Chelsea non portino alla rottura tra le parti. La pista per un eventuale ritorno del belga all'Inter rimane comunque complicatissima, considerando soprattutto l'importante investimento fatto dal Chelsea ad agosto (115 milioni di euro) e l'alto ingaggio del giocatore. Per il resto, la strategia del club nerazzurro è chiara: nessun investimento è da mettere in preventivo nella finestra di mercato di gennaio. I movimenti in entrata saranno volti a migliorare la rosa, ma solo come conseguenza di eventuali cessioni".