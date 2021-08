Inter, a breve Lukaku farà chiarezza. “Conserva da giorni in bozze un messaggio”

La Gazzetta dello Sport anticipa come in giornata o forse domani Romelu Lukaku posterà un messaggio per i tifosi dell'Inter

"Che sia oggi o domani, il popolo nerazzurro potrà finalmente leggere l’opinione del vecchio re: Romelu Lukaku conserva da giorni in bozze un messaggio per i vecchi sudditi/tifosi che servirà a spiegare davvero il suo punto di vista sul burrascoso passaggio al Chelsea. Parole attese, ma il messaggio sarà comunque tardivo". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'addio di Romelu Lukaku all'Inter. I tempi e i modi del suo trasferimento al Chelsea hanno rotto un incantesimo, tanto che sui social non sono mancati insulti e offese per l'attaccante belga. Ed è anche per questo che ieri è arrivata la presa di posizione ufficiale di Pastorello, in attesa delle parole di Romelu.