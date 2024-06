"Lukaku costa molto meno, se non addirittura niente in termini di cartellino: il Milan proverà a convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito. In alternativa, anche un’eventuale trattativa d’acquisto graverebbe di meno sulle casse rossonere, risparmio che potrebbe essere destinato a rinforzare gli altri settori. Non che l’affare si presenti completamente low-cost: nella sua ultima e unica stagione alla Roma, Lukaku ha guadagnato 7 milioni e mezzo di euro. Rientrato dal prestito, Romelu ha ancora due anni di contratto con il Chelsea: difficile però che Londra resti la sua casa per il prossimo biennio. Cerca una nuova sistemazione e il Milan sembra pronto ad accoglierlo. Lo stesso farebbe volentieri Antonio Conte al Napoli, affare che poteva legarsi a quello di Osimhen a Londra: l’arrivo di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea ha però cambiato le priorità offensive dei Blues e il futuro di Lukaku", scrive La Gazzetta.