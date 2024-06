Pedullà – Milan si è informato su Lukaku da tempo. Ma pesa Conte

In queste ore si parla di Romelu Lukaku e dei contatti col Milan. Stando a quanto riportato a Sportitalia da Alfredo Pedullà sicuramente il club rossonero si era già informato sul belga in passato ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Sicuramente un'alternativa presa in considerazione dai rossoneri che avevano in mente di prendere Zirkzee e si sono arenati sulle commissione considerate troppo alte.

E da quanto ha ribadito il giornalista esperto di mercato un peso importante nel futuro dell'attaccante ex Inter ce l'avrà Antonio Conte. Insomma, se l'allenatore del Napoli spingerà per averlo con sé in questa sua nuova avventura in Serie A, il belga spingerà per lavorare ancora con lui come è successo nel caso dello scudetto vinto in nerazzurro.