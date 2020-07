Romelu Lukaku, a quota 21 gol in questo campionato, è ad una sola rete dall’eguagliare Diego Milito e Amedeo Amedei al terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima stagione in nerazzurro in Serie A – sopra di loro Stefano Nyers (26) e Ronaldo (25). La partita di Serie A in cui il belga ha preso parte a più gol è stata la gara d’andata contro il Genoa: due reti e un assist.

(Fonte: Inter.it)