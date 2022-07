Inter, Lukaku avvicina i mondi di Conte e Inzaghi. Con Romelu c’è la soluzione verticale

Con l'arrivo di Lukaku, Simone Inzaghi dovrà rivedere qualcosa nella sua Inter per far rendere al meglio il centravanti, come fatto da Conte nell'anno dello scudetto.

"L’approccio più verticale caratterizza gli altri “sostenitori” del 3-5-2. Pensiamo soprattutto a Davide Nicola, che così ha costruito la miracolosa salvezza della Salernitana (ma senza Djuric non ci sarà più il riferimento aereo, qualcosa potrà dunque cambiare), o a Giovanni Stroppa, che ha costruito così due promozioni in A e che, da Messias a Machin, utilizza una mezzala con compiti e caratteristiche da trequartista. A La Spezia, terra di 4-3-3 - da quello offensivo di Italiano a quello più conservativo di Thiago Motta -, con Gotti si passa al 3-5-2.A proposito: inseriamo qui anche l’Udinese, ma è difficile capire ora come giocherà In Friuli, c’è una lunga tradizione di 3-5-2, ma arriva Andrea Sottil che come sistema di riferimento preferisce il rombo (4-3-1-2)", aggiunge il quotidiano.