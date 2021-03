Lukaku, c’è anche un motivo tecnico dietro ai no a tutte le offerte

Il centravanti dell'Inter non vuole lasciare il club nerazzurro e la Serie A, campionato che ritiene ideale per le sue caratteristiche

Le ottime prestazioni, condite da gol e assist, hanno attirato le attenzioni delle big europee su Romelu Lukaku. Premier, Liga, i migliori club hanno sondato il terreno con l'Inter. Ultimo il City di Guardiola che lo vorrebbe al centro del suo attacco nella prossima stagione. Ma da Lukaku un no secco : non valuta nemmeno la proposta, sta troppo bene all'Inter. Ma c'è anche un altro fattore da sottolineare, non di poco peso.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Lukaku ritiene la Serie A un campionato ideale per le sue caratteristiche, il giardino dove esprimere al meglio le sue qualità tecniche. Qui in ogni partita è centrale, si viaggia al ritmo di una giocata decisiva in tutte le gare: 25 tra gol e assist in 26 match".