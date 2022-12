Lukaku scalpita, ma niente Betis. “C’è un’idea condivisa con tutto lo staff nerazzurro”

Il centravanti dell'Inter non sarà presente nell'amichevole di domani, ma il suo minutaggio crescerà nei prossimi appuntamenti

Niente Betis per Lukaku. L'attaccante vorrebbe giocare, ma è più importante arrivare alla sfida col Napoli al top e ripartire da lì.

"Il belga non prova l'ebbrezza di iniziare una partita dal 26 agosto, per questo quello del 4 gennaio non sarà un semplice rientro: piuttosto un brindisi a un nuovo anno, a una nuova carriera. L'Inter finora si è seduta al tavolo del campionato e della Champions senza poter mai stappare la bottiglia migliore, ma dal rientro di Rom a pieno servizio cambierà tutto: attacco e pure difesa. Il belga è un attaccante tentacolare che condiziona ogni cosa, chi gli sta accanto e chi difende alle spalle", spiega il quotidiano.