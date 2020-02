Inter, Lukaku leader: numeri migliori anche di Icardi. CdS: “Vi sbagliate se pensate che…”

“Nella gara in cui c’era bisogno di lui complice la squalifica di Lautaro, il belga ha risposto presente. I suoi numeri sono sotto gli occhi di tutti e alcuni sono da primato visto che nessuno nei 5 principali campionati europei ha firmato 12 gol nelle prime 11 trasferte. Una statistica da record anche per la A dall’inizio dell’era dei tre punti. Per Conte l’ex United è un’assicurazione… sulla vittoria”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito ai numeri strabilianti di Romelu Lukaku alla prima stagione con la maglia dell’Inter. Quando segna Romelu, l’Inter vince (quasi) sempre: 10 successi ed un solo pareggio, in casa contro il Parma. Attualmente ha segnato 20 gol considerando tutte le competizioni: 16 in Serie A, 2 in Champions e altrettanti in Coppa Italia, con una media gol di una rete ogni 123′.

COSTANTE – “Se pensate che l’exploit attuale sia un’eccezione, vi sbagliate”, anticipa il Corriere dello Sport che poi spiega: “E’ vero che scorso anno (con lo United) a questo punto della stagione aveva realizzato 9 reti, ma nel 2017-18 a inizio febbraio era a 19, nel 2016-17 (con l’Everton) a 17 (senza giocare le coppe europee), nel 2015-16 era a 19 (senza coppe europee). Il suo rendimento finora è migliore rispetto a quello di Icardi con il Psg (20 reti contro le 17 dell’ex capitano). Un anno fa a questo punto Maurito era a 13 centri, nel 2017-18 era a 18 (senza coppe europee), nel 2016-17 a 17, nel 2015-16 a 9 e nel 2014-15 a 16”.