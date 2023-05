Lukaku, due partite in gol in Serie A: i numeri dicono che Big Rom è tornato

"Non gli resta, quindi, che provare con cocciutaggine a sfruttare le occasioni che si costruisce e adesso la cosa gli riesce decisamente bene. Quelli segnati al Sassuolo arrivano, infatti, dopo il gol all’Olimpico nell’ultimo turno: per la prima volta in questa stagione il belga l’ha messa dentro per due partite consecutive di campionato, un tempo sarebbe stato normale e adesso è una notizia. Nelle ultime quattro in cui è partito sempre dall’inizio (in mezzo c’è la gara di Verona tutta passata in panchina) il 90 ha segnato 5 reti, con due doppiette".