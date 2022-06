Lukaku, Obi Mikel: “Campionato inglese molto diverso da quello italiano. Lì…”

Romelu Lukaku sta facendo di tutto per tornare all'Inter. Operazione per nulla semplice, ma qualche spiraglio per un clamoroso ritorno in nerazzurro c'è. Intervenuto sulle frequenze di Radio Naija, Obi Mikel analizza le difficoltà che Big Rom ha avuto al Chelsea: "Il campionato inglese è totalmente diverso, troppo forte e potente. Il campionato italiano è molto lento. Il ritmo del calcio inglese è decisamente troppo per il campionato italiano".