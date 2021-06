Lukaku non si ferma più: obiettivo 40 gol stagionali. Inter, volontà chiara

Il bomber nerazzurro continua a segnare anche con la Nazionale del Belgio: il suo futuro sarà ancora a Milano

Inter o Belgio non fa differenza: Romelu Lukaku non smette più di segnare. L'attaccante nerazzurro è pronto a vivere un Europeo da protagonista con la sua Nazionale, e punta a superare quota 40 gol stagionali. La sua volontà, come ricorda Tuttosport, è quelladi rimanere a Milano, e la dirigenza interista si sente al sicuro nonostante alcuni top club abbiano manifestato interesse: "La stagione di Romelu Lukaku è un pallottoliere che non si ferma mai. Dopo il gol-vittoria nell'amichevole con la Croazia, il centravanti belga è arrivato a 38 reti da settembre: 30 con l'Inter, e 8 con i Diavoli Rossi. Potrà attaccare quota 40 nella fase finale degli Europei. Quella di domenica sera è stata la rete numero 60 con la maglia della Nazionale. Un rendimento impressionante. Perché le sue prestazioni vanno oltre l'aspetto realizzativo. Contro la Croazia è stato il solito kolossal di appoggi, sponde, aperture e azioni solitarie".

"Lukaku resterà comunque in nerazzurro anche senza il suo mentore. Resistono alcune indiscrezioni, secondo le quali la permanenza non sarebbe ancora scontata, ma sarebbero in corso abboccamenti con alcuni importanti club europei, in particolare il Chelsea dopo che il Tottenham deve essere depennato a causa della fumata nera tra Conte e Spurs. I Blues invece vogliono Lukaku per completare il reparto offensivo. Ma il belga si è esposto in modo chiaro. In ogni caso il suo valore a bilancio è pari a 49 milioni dopo i primi due anni di ammortamento. Quindi per effettuare una plusvalenza consistente l'Inter dovrebbe venderlo a 100-120 milioni. Non è semplice in tempi da crisi da pandemia".