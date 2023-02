Lukaku e Onana, l’Inter va: Porto battuto, ma è solo l’andata. Al ritorno tutta da giocare

"Vai con Lukaku, l’Inter completa il tris italiano. Stavolta i portoghesi pagano, alla fine pagano: l’ex Sergio Conceiçao se ne va via da San Siro battuto per 1-0. Nerazzurri in festa come Milan e Napoli, è un bel segnale al resto d’Europa. A marzo occorrerà rispettare gli standard ideali per andare avanti nella Champions, giusto comunque godersi l’en plein dell’andata, senza illudersi. In fondo per l’Inter, la più italiana delle italiane del torneo, sono preziosi un centravanti che si sblocca, appunto Lukaku, e un portiere che abbaglia San Siro con parate a ripetizione, come Onana. Il 9 e l’estremo difensore: sembra archeologia del football, ma è anche ciò che passa il terzo millennio. Non c’è niente di cui stupirsi. E una volta passata l’ebbrezza, sarà importante pensare che si è a metà dell’opera: a Porto è tutta da giocare. Senza paura ma senza grilli per la testa", sottolinea La Gazzetta dello Sport.