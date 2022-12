Croazia-Belgio, Brozovic contro Lukaku. Rom pronto a entrare, Marcelo in grande crescita

"All’Inter quasi non ricordano più come sono fatti. Quanto centrali fossero, nelle idee di inizio stagione. Uno è assente da fine agosto, l’altro da fine settembre. Ci voleva il Mondiale per rimetterli insieme. O meglio: uno contro l’altro, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. In ballo c’è un ottavo di finale. C’è la possibilità di iniziare un percorso diverso: hai visto mai che poi finisca come nel 2018, quando Belgio e Croazia si presero i posti meno nobili del podio in Russia. Romelu e Marcelo però sono dentro due storie diverse. Due treni che oggi si incrociano alla stazione, stadio Ahmad Bin Ali, ma ci arrivano con stati d’animo quasi opposti. E non solo per la classifica: all’attaccante serve una vittoria, al centrocampista un pareggio sta più che bene. La verità è che Lukaku è atteso dal Belgio come il salvatore della patria. E pazienza se, come raccontano le indicazioni della vigilia, l’attaccante inizierà solo dalla panchina. L’idea di Martinez è sfruttarne le potenzialità nella ripresa, nel momento che il c.t. immagina decisivo. Brozovic, invece, il rientro l’ha già completato. Si è ripreso comodo comodo il posto tra Modric e Kovacic: è la comfort zone, per la Croazia tutta, perché da quel triangolo è difficile che il pallone esca sporco, se non addirittura finisca sui piedi avversari", riporta La Gazzetta dello Sport.