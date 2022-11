Belgio, Lukaku in panchina contro il Marocco: bella notizia per i tifosi dell’Inter

Ci siamo. Il ritorno di Romelu Lukaku è ormai a un passo. Come scrive Libero, infatti, l'attaccante dell'Inter andrà in panchina per Belgio-Marocco

Ci siamo. Il ritorno di Romelu Lukaku è ormai a un passo. Come scrive Libero, infatti, l'attaccante dell'Inter andrà in panchina nella sfida di oggi tra Belgio e Marocco, seconda giornata del Gruppo F del Mondiale in Qatar:

"Dopo settimane di incertezze e malumori, il Mondiale di Romelu Lukaku può finalmente cominciare dalla sfida di oggi del suo Belgio contro il Marocco. Ad annunciarlo è nientemeno che Roberto Martinez, commissario tecnico dei Diavoli rossi (...). Insomma, il colosso dell’Inter non è ancora al top della forma, ma il suo ritorno in campo rappresenta la migliore delle notizie per i tifosi nerazzurri, che sperano di poter presto rivedere il Lukaku che dominava in serie A, come per il Belgio, alla ricerca di certezze dopo un debutto non particolarmente esaltante".