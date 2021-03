TS – Lukaku, l’Incredibile Hulk a un passo da Ronaldo: il belga meglio del ‘Fenomeno’

Con il gol contro il Genoa, il centravanti belga Lukaku si porta a un passo dal 'Fenomeno' nella classifica marcatori dell'Inter

Il centravanti belga ex Manchester United è ancora una volta assoluto protagonista: "A dimostrazione di come, senza fatiche supplementari nell’infrasettimanale santificato alle coppe europee, grazie alla sua fisicità, il belga diventa imprendibile per gli avversari che gli propone il nostro calcio. La rete segnata ieri - oltre a essere la più veloce nella sua parabola italiana -, ha però un sapore speciale, perché porta l’Incredibile Hulk nerazzurro a una rete da Ronaldo il 'Fenomeno'".