Mura: “Lukaku bella persona, molti dovrebbero imparare da lui. Lo affiancherei a un ex Juve…”

Gianni Mura, giornalista di Repubblica, assegna i voti dell’anno che volge al termine. Tra gli sportivi presi in esame nell’edizione odierna c’è anche l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku.

“Quanti di voi ricordano John Charles, attaccante della Juve detto “il gigante buono”? Gli affiancherei, per questo non secondario dettaglio, Lukaku. Fa sentire il fisico imponente, ma in modo correttissimo. Non si lamenta teatralmente dopo un fallo subito. Chiede scusa se ne commette uno. Non simula. È leale. Molti suoi colleghi dovrebbero imparare da lui. Che fosse un grande attaccante si sapeva. La scoperta è che è una bella persona. (Voto, ndr) 9“.