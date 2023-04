Lukaku, presidente AIA precisa: “Arbitri devono intervenire su episodi di razzismo”

Carlo Pacifici ha parlato in queste ore del caso Lukaku e della grazia decisa da Gravina. Il calciatore belga era stato ammonito durante la semifinale di Coppa Italia Juve-Inter per aver zittito i tifosi che lo avevano bersagliato con i cori razzisti. In un primo momento la squalifica del belga non era stata annullata. Solo l'intervento del numero uno della Federcalcio ha portato alla riammissione del calciatore nella gara di ritorno contro i bianconeri.