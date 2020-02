Hall of Fame del calcio italiano, tra i veterani entra Oriali. Premio Astori a Lukaku

Chi entrerà quest’anno nella ‘Hall of Fame del calcio italiano’. L’elenco di giocatori e allenatori che entreranno tra i migliori del calcio italiano sono: Andrea Pirlo (Giocatore italiano), Zbigniew Boniek (Giocatore straniero), Carlo Mazzone (Allenatore), Antonio Percassi (Dirigente italiano), Alberto Michelotti (Arbitro italiano), Gabriele Oriali (Veterano italiano), Sara Gama (Calciatrice italiana), Pietro Anastasi e Luigi Radice (Premi alla memoria). Il premio, istituito nel 2011 è giunto alla nona edizione, sarà consegnato il 4 maggio.

A Romelu Lukaku e Mattia Agnese andrà invece il Premio Astori. E’ stato istituito due anni fa in memoria del giocatore della Fiorentina scomparso mentre era in ritiro con la sua squadra. Viene consegnato a chi si mette in evidenza per particolari gesti di fair play. L’interista, da sempre in prima linea nella lotta al razzismo, di recente ha anche lasciato battere un rigore ad Esposito nel giorno dell’esordio. E si è privato di una tripletta.

(Fonte: gazzetta.it)