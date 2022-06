Inter, Lukaku è tornato: ecco quando potrà iniziare la preparazione in gruppo

Un ritorno tanto sperato e a lungo concretizzato, che nella giornata di ieri è diventato realtà: Romelu Lukaku sarà ancora un calciatore dell'Inter. Inizialmente in prestito, poi chissà. L'attaccante belga, dopo essere sbarcato a Linate e sostenuto le visite mediche all'Humanitas e al Coni, si è recato nella sede nerazzurra, dove ha potuto riabbracciare il presidente Steven Zhang e pronunciare le sue prime parole da neo interista. Il Corriere dello Sport spiega quando potrà iniziare la preparazione con il resto del gruppo: "Prima delle 20 è andato via per cenare con amici e gli uomini del suo entourage. Oggi ripartirà per la Sardegna. Quando tornerà? Non c'è un giorno fissato, ma da viale della Liberazione la comunicazione è «entro la fine della prossima settimana». Considerato che i compagni inizieranno mercoledì 6, non si perderà molto lavoro e comunque non resterà in relax".