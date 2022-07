Lukaku pronto a fare di tutto per l’Inter dopo il ritorno. Anche… il presentatore

"Sarà stato l’anno di assenza da Milano ma, adesso che è tornato a casa, Romelu Lukaku per l’Inter fa tutto per davvero. Pure il presentatore. In un fuorionda Social lo si vede parlare al presidente Zhang di un futuro compagno incrociato durante le visite mediche: «Il nuovo ragazzo... Asllani, mi piace la sua mentalità. Ha solo vent’anni, ma parla come un 27enne», dice il belga mentre picchietta il dito sulla fronte. Come dire: questo ha la testa giusta. E poi il vaticino sul futuro: «Ci sorprenderà...». Evidentemente l’albanese, diventato ufficialmente ieri nuovo centrocampista nerazzurro, ha personalità da vendere se riesce a stupire chi ha appena sfidato a mani nude il grande Chelsea. Il vecchio 14 che fu di Perisic da ora appartiene a lui e lo stesso croato a distanza gli ha mandato una carezza: «In bocca al lupo, piccolino», ha scritto su Instagram Ivan", si legge.