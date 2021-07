Inter, Lukaku è già in forma: per lui programma speciale per prevenire infortuni

L'attaccante belga si è presentato ad Appiano Gentile al rientro dalle vacanze tirato a lucido: Inzaghi non può fare a meno di lui

In casa Inter la certezza è sempre lui: Romelu Lukaku. L'attaccante belga si è presentato ad Appiano Gentile al rientro dalle vacanze in splendida forma, sorprendendo Inzaghi e il suo staff. L'obiettivo, considerata la sua importanza per le sorti della squadra, è quello di prevenire qualsiasi tipo di infortunio. Così scrive Tuttosport: "Il belga si è presentato in ritiro domenica sera e dopo due giorni di allenamenti, mercoledì è già sceso in campo per 45 minuti contro il Crotone. Attenzione però: non una sgambata per riprendere confidenza col campo, i compagni e gli avversari. Lukaku contro i calabresi ha giocato 45 minuti veri, correndo, sbraitando, cercando il gol con insistenza neanche fosse alla ricerca di una rete per la classifica marcatori e arrabbiandosi per non esserci riuscito. Ma soprattutto "Big Rom" ha mostrato una forma fisica da far impallidire certi calciatori al momento impegnati alle Olimpiadi di Tokyo. Il belga è tirato a lucido, ha una condizione tale che se il campionato cominciasse domani, sarebbe già pronto a trascinare la squadra.