Lukaku pronto a riprendersi Milano. Messaggi continui all’Inter: disposto a tutto

Il belga vuole solo l'Inter e lo ha comunicato da tempo al Chelsea. Si tratta, ma il centravanti è pronto per tornare in Italia

"Il re sta tornando, tutto vero. E la Milano nerazzurra ha già cancellato la delusione per la fuga della scorsa estate, quando Romelu Lukaku scelse il Chelsea a poche settimane dal via della stagione, costringendo Inzaghi a reinventare un’Inter senza l’uomo che l’aveva riportata sul tetto di Italia a suon di gol e cavalcate travolgenti. La regia dell’operazione “ritorno” è tutta sua e conferma la teoria che da sempre muove e infiamma il calciomercato: se un giocatore vuole andare via, non c’è modo di impedirglielo. Così, neanche dodici mesi dopo un addio che aveva lasciato nella bocca dei tifosi l’amaro sapore del tradimento, Lukaku è pronto a sbarcare nuovamente a Milano. Manca poco, pochissimo. Ma intanto Romelu ha già allertato gli amici italiani ed è pronto a riaprire la sua casa a City Life, da dove dominava Milano. E pure a ricominciare a fare la spesa notturna nel market sotto casa", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Galeotta fu quell’intervista a fine 2021. Con quell’intervista, Romelu non ha rotto solo con il suo allenatore o col Chelsea, ma anche con il suo vecchio entourage. La strappo definitivo con Pastorello (regista del primo sbarco all’Inter) è diventata ufficiale al tramonto della stagione, quando Rom ha deciso di affidare all’avvocato Sebastien Ledure il compito di forzare la mano col Chelsea, per tornare all’Inter. Al resto ci ha pensato Romelu, mandando messaggi continui al club e mostrandosi pronto a tutto: la proposta di tagliarsi l’ingaggio – condizione necessaria ma non sufficiente per la buona riuscita della trattativa – è stata immediata. Perché ora non è una questione di soldi, che ti fanno vivere bene ma non danno la felicità. E questo Romelu ora lo ha capito", aggiunge il quotidiano.