Lukaku punta l’Atalanta, l’Inter predica calma: ora il Belgio studia alternative

L'attaccante belga è in patria dopo il risentimento: prosegue il programma di terapia, nuovi esami la prossima settimana

L'appuntamento al 2023 per ora è solo ufficioso, ma presto potrebbe trasformarsi in ufficiale. Romelu Lukaku vuole provare ad esserci contro l'Atalanta a Bergamo il 13 novembre, nell'ultimo appuntamento dell'anno solare dell'Inter.

Il belga tenterà il recupero fino all'ultimo, anche se il club auspica che ora che il belga guarisca per bene così da averlo come una sorta di nuovo acquisto a inizio gennaio quando il calendario proporrà la gara col Napoli e la Supercoppa contro il Milan.

L’ex attaccante del Chelsea, in accordo con la società nerazzurra, è volato in Belgio per un consulto con i medici della sua nazionale.