CdS – Lukaku, per l’Inter è quasi impossibile. “Dimezzarsi lo stipendio non basta”

La prossima settimana andrà in scena un incontro tra l'Inter e il legale di fiducia di Lukaku per capire la fattibilità dell'operazione

La prossima settimana andrà in scena un incontro tra l'Inter e il legale di fiducia di Lukaku per capire la fattibilità dell'operazione. "L’Inter ha dato la disponibilità alla riunione, ma ritiene l’operazione impossibile o quasi. Big Rom ha assicurato di essere pronto a tagliarsi l’ingaggio da 12 milioni di euro più 3 di bonus che gli garantiscono il Bleus. Ma non basterà scendere ai 9 che gli avrebbe versato in questa stagione l’Inter. Avendo lasciato l’Italia, e per un solo anno, non può più beneficiare del decreto crescita. Quindi, di fatto, dovrebbe dimezzarsi lo stipendio", specifica il Corriere dello Sport. Da verificare, poi, se il Chelsea sia disponibile a cedere in prestito un giocatore pagato 115 mln un anno fa.