Lukaku, ti manca solo un passo. Solskjaer non pentito della cessione, l’Inter ringrazia

Lukaku è ad un passo dal suo score di miglior stagione dal punto di vista realizzativo. Il giocatore ha segnato finora 26 gol (20 in Serie A, 2 in CL, 2 in EL e 2 in Coppa Italia) e ne aveva segnati 27 con il Manchester United nella stagione 2017-2018.

L’attaccante nerazzurro sta bene all’Inter e lo sta dimostrando, ha ancora otto partite per migliorare questo numero. Ieri hanno chiesto a Solskjaer se si fosse pentito di aver lasciato partire lui e Sanchez senza trovare dei ricambi tra l’altro e lui ha risposto che rifarebbe le stesse scelte. Tanti tifosi dello United non l’hanno ancora digerita quella decisione. Gli interisti invece ringraziano perché la prima stagione nerazzurra di Lukaku è stata positiva.

(Fonte: Corriere dello Sport)