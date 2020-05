Inter, il piano per un Lukaku da record: sorpassato Ibra, ora punta CR7 e… un ex Milan

Romelu Lukaku è ripartito, direzione record. L’attaccante belga, che oggi festeggia il suo primo compleanno da interista, può diventare quello ad aver realizzato più gol dell’ultimo decennio nella sua prima stagione in Serie A. L’ex Manchester United, dopo aver superato i vari Ibrahimovic, Dzeko, Immobile, Quagliarella, ora punta l’ex Genoa e Milan Krzysztof Piatak, autore di 22 reti. Una in più rispetto a Cristiano Ronaldo, che nella passata stagione si è fermato a 21.

Questa mattina, nel giorno del suo 27esimo compleanno, Lukaku svolgerà una seduta da 90 minuti ad Appiano Gentile. L’obiettivo è recuperare la forma fisica al più presto per lo sprint – in caso di ripresa – che attende l’Inter di Conte. Il tecnico nerazzurro e il suo staff hanno programmato, a partire da lunedì, un piano personalizzato per gestire il belga. In caso di ritorno in campo non ci sarà tempo per carburare: l’Inter ha bisogno da subito di un Lukaku da record.