Inter, Lukaku a Parma potrebbe entrare nella storia soffiando un record a Shevchenko

L’Inter sfiderà il Parma al Tardini nel posticipo di giornata. Un match tutt’altro che facile, visto che i nerazzurri arrivano dal 3-3 con il Sassuolo mentre i gialloblù hanno superato agevolmente il Genoa con Cornelius (tripletta) mattatore nel 4-1 finale. Sarà una partita importante per Romelu Lukaku che, con un gol, si fregerebbe di un record speciale:

“Con la Samp è andato a bersaglio, con il Sassuolo ha fatto il bis su rigore. A Parma ritroverà dall’inizio l’altra metà della Lu-La e con Lautaro accanto proverà a battere un record della A dei tre punti: con un gol (ora è a 12) supera Shevchenko edizione 1999-2000 nelle marcature in trasferta al primo anno in Italia. E sarebbe un bel modo per rialzare l’Inter”, evidenzia La Gazzetta dello Sport.