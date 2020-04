Sky – Da Cagliari le parole di Lukaku vengono ridimensionate perché…

Le parole di Lukaku sulla partita con il Cagliari e la febbre dei nerazzurri hanno fatto il giro del mondo. E hanno sollevato pure un polverone, forse da mettere in conto di questi tempi. A Skysport sottolineano come quello che è stato dichiarato dal belga sia stato accolto con stupore da parte della società rossoblù. L’inviata a seguito dei sardi, Veronica Baldaccini, ha spiegato: «All’epoca c’era ancora Maran sulla panchina, ma la delegazione rossoblù è simile a quella di adesso. Nessuno notò nulla, anche negli avversari. Nei successivi 15 giorni, se le parole di Lukaku fossero fondate, nel club rossoblù qualcuno avrebbe manifestato sintomi che richiamano al COVID19. La squadra è stata vaccinata per l’influenza, se ci fossero stati sintomi simil-influenzali lo staff medico della formazione sarda si sarebbe subito allarmato. Così non è stato. Da Cagliari le parole del belga dell’Inter vengono ridimensionate».

(Fonte: SS24)