Inter, rientro Lukaku graduale: non è certo il rientro in gruppo già oggi

Ancora alcuni passaggi, poi, con le cautele del caso, Romelu Lukaku tornerà definitivamente a disposizione di Simone Inzaghi. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'attaccante dell'Inter sosterrà in queste ore degli esami per capire a che punto è il recupero dall'infortunio:

"Occorre, però, un ultimo passaggio. Vale a dire un esame di controllo che Lukaku sosterrà nella giornata di oggi. Servirà per avere il via libera al suo ritorno in gruppo. Non è detto che avvenga già nella seduta odierna, con la truppa nerazzurra che si ritroverà alla Pinetina dopo il lunedì di riposo concesso da Inzaghi. Quello del totem belga potrebbe essere un rientro graduale. Del resto, si è proceduto con grande cautela finora e non avrebbe senso farsi prendere dalla fretta con lo striscione dell’ultimo chilometro già oltrepassato".