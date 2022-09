TS – Lukaku, rientro a Plzen in Champions? Inzaghi sceglie Correa e Darmian

"Buone notizie per Simone Inzaghi: ieri Bastoni si è allenato regolarmente in gruppo e stasera completerà il terzetto di centrali. Unico assente nel derby sarà così Lukaku che spera di recuperare in tempo per la trasferta di Champions a Plzen con il Viktoria (13 settembre): difficile, ma una speranza c’è alla luce dell’evoluzione della lesione (nuovo controllo a inizio settimana)", sottolinea Tuttosport.

"Ieri l’allenatore, non a caso, ha citato il derby di Coppa Italia, l’unico da lui vinto nell’ultima stagione (3-0) e da quella gara Inzaghi potrebbe trarre linfa per sbrogliare gli unici due ballottaggi. Nella stracittadina di Coppa infatti furono titolari tanto Correa, quanto Darmian (piazzato su Leao ). Il Tucu, ma non solo per questo, è favorito su Dzeko , mentre Darmian può garantire più equilibrio di Dumfries che - in assenza di Lukaku - può essere una carta offensiva in più per aggiustare il match in corso d’opera", spiega il quotidiano.