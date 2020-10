Shakhtar-Inter, Lukaku ci prova ma è una serataccia. E il record resta a Ronaldo

Romelu Lukaku ha avuto più di un rimpianto al fischio di Shakhtar-Inter. Il belga ci ha provato pure stavolta a trascinare la squadra nerazzurra e la sua prova è stata comunque positiva. Ma gli manca un gol. Con quello sarebbero state dieci le gare consecutive in Europa nelle quali avrebbe segnato. Ma non ci è riuscito e non può quindi provare ad agganciare Ronaldo. Cristiano resta primo in questa particolare classifica per aver segnato in Europa in 11 partite giocate consecutivamente. Il nerazzurro si ferma a 9. Colpa di una traversa, anzi del portiere avversario che ha spedito sulla traversa una sua punizione indirizzata dritta dritta nella porta. E forse pure colpa dell’arbitro se si considera che Romelu si era guadagnato un rigore che quantomeno ci poteva stare. L’avrebbe tirato lui. Ma non è stata proprio serata.

(Fonte: TuttoSport)