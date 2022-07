Gol e non solo: Lukaku si è ripreso l’Inter. E con Lautaro si trova a meraviglia

Primo gol in pre campionato dopo il suo ritorno all'Inter per Romelu Lukaku, in rete nel pareggio per 2-2 contro il Lione. Buone indicazioni dall'attaccante belga, come scrive il Corriere della Sera: "Un colpo di testa rabbioso e prepotente. Così Romelu Lukaku segna il primo gol da quando è tornato a Milano e si riprende la sua Inter. Parte impacciato, nervoso, un po' imballato dal caldo di Cesena, poi cresce, incita il pubblico, trascina i compagni alla rimonta contro il Lione. [...] Lautaro si muove a meraviglia attorno al suo amico Romelu: si guardano, si trovano, si completano come ai vecchi tempi. Quando escono i tifosi presenti all'Orogel Stadium si alzano in piedi ad applaudire".