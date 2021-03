Lukaku risponde a Mertens: “100 gol in Serie A, traguardo meritato”

L'attaccante del Napoli ha spronato il suo connazionale a raggiungerlo presto dopo il centesimo gol nel campionato italiano

Dries Mertens ha raggiunto quota cento gol nel campionato italiano e dai social ha invitato Lukaku a raggiungerlo. In serata è arrivata pure la risposta del suo connazionale, nonché attaccante dell'Inter, che ha risposto complimentandosi col giocatore del Napoli per il traguardo raggiunto.

"Complimenti fratello, ben meritato", ha scritto Romelu citando su Twitter il tweet del compagno di Nazionale. Nessuna promessa sui gol che segnerà con la maglia dell'Inter ma i numeri parlano per lui che di gol in nerazzurro ne ha segnati 23 al primo anno e finora 19 alla sua seconda stagione a Milano. In totale, per ora, 42.