CorSera – Lukaku vuole tornare all’Inter. “Al momento è una suggestione ma…”

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter resta, al momento, una suggestione. Ne è convinto il Corriere della Sera

"Il ritorno del belga a Milano resta al momento lontano, ma il centravanti vorrebbe rientrare all’Inter. La situazione al Chelsea è critica e fluida, dopo le sanzioni del Governo inglese al magnate russo Roman Abramovich, costretto a mettere in vendita il club. Per ora il ritorno di Lukaku rimane una suggestione, le reali possibilità si capiranno quando i Blues avranno una nuova presidenza", spiega il quotidiano che rinvia il discorso alle prossime settimane. "Il belga fu venduto in estate per 115 milioni di euro, la formula per riportarlo a Milano si può trovare sulla base di un prestito oneroso, il giocatore però dovrebbe ridursi l'ingaggio attuale di 12 milioni netti", chiosa il quotidiano.