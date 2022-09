SM – Lukaku, Roma nel mirino. ”Anche Calhanoglu scalpita, Inzaghi spera…”

Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu stanno continuando a lavorare per tornare a disposizione di Simone Inzaghi in vista delle prossime sfide tra campionato e Champions. Come conferma Sport Mediaset, il rientro di Lukaku dovrebbe avvenire proprio in occasione della sfida contro la Roma, alla prima dopo la sosta, in programma sabato prossimo.