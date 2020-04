Inter, Lukaku a caccia di nuove sfide: già 23 i gol segnati, nel mirino Ronaldo e Milito

Arrivato la scorsa estate del Manchester United per prendere il posto di Mauro Icardi al centro dell’attacco (e del progetto) dell’Inter, Romelu Lukaku ci ha messo pochissimo per entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri: gol, forza fisica, personalità, spirito di sacrificio e quell’aria da gigante buono che ha conquistato compagni e sostenitori. Una prima stagione a Milano decisamente positiva, impreziosita da ben 23 reti in tutte le competizioni prima che l’emergenza coronavirus costringesse alla sospensione di tutte le attività.

Ma le sfide per il bomber belga non finiscono qui: come scrive il Corriere dello Sport, nel mirino di Big Rom ci sono due mostri sacri della storia dell’Inter come Ronaldo e Diego Milito.

“Lukaku ha imboccato la strada del record, tra presenze e gol. Ma potrebbe non bastargli ancora, affamato com’è, a livello personale. C’è un altro modo per fare la storia dell’Inter. Ripartendo dalle 23 reti sfornate finora, in un anno che tiene la squadra in corsa su tre fronti. Assalto ai migliori, adesso, quelli che al primo anno in maglia nerazzurra hanno fatto faville: Ronaldo il Fenomeno, l’idolo di Lukaku, e Diego Milito“.

RONALDO – “Il brasiliano ha segnato 34 gol nel 97-98′, appena sbarcato a Milano. […] L’impressionante regolarità di Lukaku, comunque vada, non cadrà nel vuoto. E’ stato a lungo una forza della natura proprio come Ronaldo: gliene mancano undici, di gol, per prenderlo“.

MILITO – “Poi viene Milito, il Principe del gol. Interprete raffinato in particolare nell’anno del Triplete. L’argentino arrivava alla cifra tonda, 30 reti, durante quella cavalcata trionfale che portò l’Inter a vincere tutto“.