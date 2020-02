Lukaku, non solo forza schiacciante: “C’è un ruolo che interpreta alla perfezione”

Romelu Lukaku ha qualità che stanno pian piano incantando tutti anche in serie A. Ecco perché secondo Rivista Undici il nerazzurro è un giocatore completo: “Secondo l’immaginario comune, Romelu Lukaku si esprime e si definisce attraverso la sua forza schiacciante. Non è una sensazione sbagliata, però è incompleta: il centravanti belga dell’Inter gioca su diversi piani, ce ne siamo accorti a Udine, soprattutto quando ha segnato il gol del vantaggio dell’Inter al termine di un’azione di grande qualità. Lukaku si è mosso in maniera intelligente, ha allargato verso destra la difesa avversaria, a quel punto la sua posizione era perfetta per ricevere il passaggio tra le linee e per puntare l’avversario diretto in situazione favorevole, uno contro uno, occhi negli occhi, il pallone sul piede forte. Il tiro leggermente a girare, forse lento e basso però estremamente preciso, ha sorpreso Musso e ha permesso alla squadra di Conte di sbrogliare una partita che stava diventando intricata, considerando anche l’andamento non proprio brillante delle ultime settimane – l’Inter era reduce da tre pareggi consecutivi. Il rigore del raddoppio, conquistato da Sánchez (ottimo impatto del cileno sulla partita della Dacia Arena), ha suggellato l’ennesima prestazione da centravanti-dominatore, una figura che Lukaku interpreta alla perfezione: oltre all’efficacia sotto porta, l’ex Manchester United determina e ispira il modo di stare in campo della sua squadra, guida la risalita del campo, duetta con tutti i suoi partner (ieri è toccato a Esposito e poi a Sánchez), condizionando positivamente il loro rendimento. Per fare tutto questo, c’è bisogno di un attaccante forte fisicamente, ma anche di un elemento tecnicamente valido, mentalmente predisposto all’interazione con i compagni, capace di governare e interpretare il gioco. Lukaku è tutto questo, un calciatore completo”.

(Rivista Undici)